Путин считает необходимым обеспечить законные права курдского народа
Выступая на итоговой в 2016 году «большой» пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин заявил, что курдский народ вправе добиваться обеспечения своих законных прав.
- Законные права курдского народа будут обеспечены, но каким образом - это зависит от Ирака и самого курдского народа, - отметил Путин.
Глава государства также подчеркнул, что Россия не собирается вмешиваться во внутрииракские дела.
- У курдского народа своя, очень сложная, судьба. Могу констатировать, что курдские боевые подразделения ведут себя очень мужественно в борьбе с международным терроризмом, - подчеркнул Путин, отвечая на вопрос представителя телеканала «Курдистан 24».
Следующая новость Путин анонсировал подачу российского газа в Крым через два-три дня
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии