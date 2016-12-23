Путин считает необходимым обеспечить законные права курдского народа

Выступая на итоговой в 2016 году «большой» пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин заявил, что курдский народ вправе добиваться обеспечения своих законных прав.

- Законные права курдского народа будут обеспечены, но каким образом - это зависит от Ирака и самого курдского народа, - отметил Путин.

Глава государства также подчеркнул, что Россия не собирается вмешиваться во внутрииракские дела.

- У курдского народа своя, очень сложная, судьба. Могу констатировать, что курдские боевые подразделения ведут себя очень мужественно в борьбе с международным терроризмом, - подчеркнул Путин, отвечая на вопрос представителя телеканала «Курдистан 24».