Путин считает назначение Саакашвили губернатором оскорблением для одесситов
Президент РФ Владимир Путин назвал плевком в душу одесситам назначение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили губернатором Одесской области.
- Это просто плевок, оскорбление одесситам да и всему украинскому народу. Ему не дали даже рабочую визу в США. Университеты, в которые его пытались трудоустроить, не захотели его брать на постоянную работу. А значит, исполнять обязанности губернатора Одессы он может. А что, нет порядочных профессиональных и способных выполнять такую работу украинцев? — цитирует интервью Путина режиссеру Оливеру Стоуну для фильма «Украина в огне» РИА «Новости» со ссылкой на телеканал РЕН ТВ.
Премьера фильма Оливера Стоуна «Украина в огне» состоится 21 ноября на телеканале РЕН ТВ в 17:00.
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