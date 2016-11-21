Путин считает назначение Саакашвили губернатором оскорблением для одесситов

Президент РФ Владимир Путин назвал плевком в душу одесситам назначение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили губернатором Одесской области.

- Это просто плевок, оскорбление одесситам да и всему украинскому народу. Ему не дали даже рабочую визу в США. Университеты, в которые его пытались трудоустроить, не захотели его брать на постоянную работу. А значит, исполнять обязанности губернатора Одессы он может. А что, нет порядочных профессиональных и способных выполнять такую работу украинцев? — цитирует интервью Путина режиссеру Оливеру Стоуну для фильма «Украина в огне» РИА «Новости» со ссылкой на телеканал РЕН ТВ.

Премьера фильма Оливера Стоуна «Украина в огне» состоится 21 ноября на телеканале РЕН ТВ в 17:00.