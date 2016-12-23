Путин считает излишне суровым обвинение Севастиди в госизмене
Выступая на итоговой в 2016 году «большой» пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин заявил, что досконально не знаком с делом Оксаны Севастиди, недавно осужденной за государственную измену.
Глава государства пообещал разобраться в сути претензий к осужденной.
Таким образом Путин ответил на соответствующий вопрос телеканала RT.
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