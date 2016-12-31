Путин и Роухани обсудили по телефону сирийское урегулирование

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани обсудили во время телефонного разговора договоренности о прекращении боевых действий в Сирии. Речь шла и о запуске переговоров с сирийской оппозицией в Астане.

Лидеры двух стран условились продолжить тесную координацию усилий в целях окончательного урегулирования сирийского кризиса. Путин и Роуахани также поздравили друг друга с Новым годом.

29 декабря стало известно, что достигнуты договоренности о прекращении огня в Сирии и готовности правительства республики и вооруженной оппозиции начать мирные переговоры, напоминает ТАСС.