Путин решил отдохнуть в тайге
Президент России Владимир Путин решил провести предстоящую ночь в тайге, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, президент взял сутки на отдых.
Песков также отметил, что условия ночевки президента – походные, однако не стал рассказывать никаких подробностей.
При этом пресс-секретарь уточнил, что не знает, составит ли министр обороны России Сергей Шойгу компанию главе государства.
Владимир Путин с рабочей программой находится в Красноярском крае. Завтра утром он вернется в Москву и продолжит работу в обычном графике, сообщает «РИА Новости».
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