Путин решил отдохнуть в тайге

Президент России Владимир Путин решил провести предстоящую ночь в тайге, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, президент взял сутки на отдых.

Песков также отметил, что условия ночевки президента – походные, однако не стал рассказывать никаких подробностей.

При этом пресс-секретарь уточнил, что не знает, составит ли министр обороны России Сергей Шойгу компанию главе государства.

Владимир Путин с рабочей программой находится в Красноярском крае. Завтра утром он вернется в Москву и продолжит работу в обычном графике, сообщает «РИА Новости».