Путин разрешил японцам ездить на Южные Курилы без виз

Президент РФ Владимир Путин разрешил гражданам Японии посещать Южные Курилы без получения российской визы.

Он отметил, что об этом попросил премьер-министр Японии во время их последней встречи, состоявшейся в Лиме.

- Я сразу сказал, что да, это вполне возможно. Надо только, чтобы министерства иностранных дел между собой решили чисто технические вопросы. Никаких политических ограничений я здесь не вижу, - цитирует «Интерфакс» слова российского главы.

Кроме того, Путин подчеркнул, что у России территориальных проблем с Японией нет, но страна восходящего солнца считает иначе.

- Мы готовы на этот счет разговаривать, - подытожил он.