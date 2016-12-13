Путин разрешил японцам ездить на Южные Курилы без виз
Президент РФ Владимир Путин разрешил гражданам Японии посещать Южные Курилы без получения российской визы.
Он отметил, что об этом попросил премьер-министр Японии во время их последней встречи, состоявшейся в Лиме.
- Я сразу сказал, что да, это вполне возможно. Надо только, чтобы министерства иностранных дел между собой решили чисто технические вопросы. Никаких политических ограничений я здесь не вижу, - цитирует «Интерфакс» слова российского главы.
Кроме того, Путин подчеркнул, что у России территориальных проблем с Японией нет, но страна восходящего солнца считает иначе.
- Мы готовы на этот счет разговаривать, - подытожил он.
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