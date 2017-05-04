Путин разрешил безвизовый въезд в РФ иностранным поклонникам футбола
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность безвизового въезда в РФ иностранным футбольным болельщикам в период проведения матчей Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018.
Иностранцы смогут въехать в Россию, не оформляя визы, при наличии у них персонифицированных карт зрителя в электронной форме, выдаваемых при покупке входных билетов на матчи, сообщает «Интерфакс». Кроме того, въезд возможен по документам, удостоверяющим личность и признаваемым таковыми РФ.
Безвизовый въезд иностранным болельщикам разрешается за 72 часа до начала первого матча Кубка конфедераций-2017 и ли ЧМ-2018. На территории страны они смогут находиться до последнего дня соревнований.
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