Путин разрешил безвизовый въезд в РФ иностранным поклонникам футбола

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность безвизового въезда в РФ иностранным футбольным болельщикам в период проведения матчей Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018.

Иностранцы смогут въехать в Россию, не оформляя визы, при наличии у них персонифицированных карт зрителя в электронной форме, выдаваемых при покупке входных билетов на матчи, сообщает «Интерфакс». Кроме того, въезд возможен по документам, удостоверяющим личность и признаваемым таковыми РФ.

Безвизовый въезд иностранным болельщикам разрешается за 72 часа до начала первого матча Кубка конфедераций-2017 и ли ЧМ-2018. На территории страны они смогут находиться до последнего дня соревнований.