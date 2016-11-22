Путин ратифицировал договор с Китаем о совместной борьбе с терроризмом

Президент РФ Владимир Путин ратифицировал соглашение между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о совместной борьбе с терроризмом.

Соответствующий документ опубликован на Портале правовой информации.

Закон был принят Госдумой РФ 11 ноября 2016 года и одобрен Советом Федерации 16 ноября.

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