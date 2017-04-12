Путин рассказал о возможности лишения гражданства членов ИГ

РФ лишать никого гражданства не может по Конституции, но может отменять решения, послужившие основанием получения российского гражданства, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя решение своего казахского коллеги Нурсултана Назарбаева.

По словам Путина, невозможно лишать гражданства лиц, связанных с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ), так как это противоречит действующей Конституции РФ.

В тоже время, пояснил президент, возможно отменять принятое ранее решение о выдаче российского гражданства.

«Мы проведем консультации с нашими юристами, и я думаю такие решения будут приняты в самое ближайшее время», — сказал Путин в интервью телеканалу «Мир 24».

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил, что за участие в ИГ казахстанцев будут лишать гражданства, сообщает агентство Nation news.