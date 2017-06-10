Путин рассказал о своих внуках режиссеру Оливеру Стоуну

Российский президент Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну сообщил, что у него есть внуки.

В ходе интервью Стоун спросил у лидера России Владимира Путина о его семье. Так, режиссер попытался узнать, любит ли президент своих внуков. В ответ он получил утвердительный ответ, однако глава государства выразил сожаление, что у него нет достаточного количества времени на игры с ними, пишет Lenta.ru.

Премьера документального фильма «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews) о российском президенте состоится 12 июня. Картину покажут на телеканале Showtime. В России работу американского режиссера можно будет увидеть на Первом канале: четырехсерийный фильм зрителям покажут с 19 по 22 июня.