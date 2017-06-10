Путин рассказал о своих внуках режиссеру Оливеру Стоуну
Российский президент Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну сообщил, что у него есть внуки.
В ходе интервью Стоун спросил у лидера России Владимира Путина о его семье. Так, режиссер попытался узнать, любит ли президент своих внуков. В ответ он получил утвердительный ответ, однако глава государства выразил сожаление, что у него нет достаточного количества времени на игры с ними, пишет Lenta.ru.
Премьера документального фильма «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews) о российском президенте состоится 12 июня. Картину покажут на телеканале Showtime. В России работу американского режиссера можно будет увидеть на Первом канале: четырехсерийный фильм зрителям покажут с 19 по 22 июня.
Следующая новость Президент Болгарии выступил за отмену санкций против России
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии