Путин рассказал о причине потери Пальмиры

Несогласованные действия международной коалиции и сирийской армии привели к потере контроля над сирийской Пальмирой, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

По его словам, необходимо объединить усилия, чтобы успешно бороться с терроризмом, а несогласованные действия коалиции, Сирии и России привели к тому, что сейчас происходит в Пальмире.

Кроме того, Путин рассказал, что в ходе телефонного разговора с президентом Турции Раджепом Эрдоганом было принято решение предложить правительству Сирии и представителям вооруженной оппозиции провести переговоры на новой площадке, которой могла бы стать столица Казахстана Астана.

Он добавил, что если стороны конфликта согласятся, то Россия обратится к главе Казахстана Нурсултану Назарбаеву с просьбой поддержать этот процесс. Об этом сообщает ТАСС.