Путин рассказал о 10 предотвращенных ФСБ терактов за последние 10 месяцев

Выступая на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности, президент РФ Владимир Путин высоко оценил действия Федеральной службы безопасности, усилиями которой в первые 10 месяцев 2016 года было предотвращено 10 крупных терактов и более тридцати преступлений террористической направленности.

- За 10 месяцев 2016 года благодаря Федеральной службе безопасности предотвращены более 30 преступлений террористической направленности, в том числе 10 террористических актов, - цитирует Путина РИА «Новости».

По словам главы государства, ФСБ отлично выполнила одну из важнейших задач года — «обеспечение безопасности в период подготовки и проведения выборов в Государственную Думу 7-го созыва».