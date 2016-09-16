Путин рассказал о положительной роли СНГ после распада Советского Союза

Президент России Владимир Путин положительно оценил роль Содружества Независимых государств после распада СССР.

На заседании бишкекского саммита СНГ в узком составе в пятницу Путин отметил, что Россия поддерживает проект заявления в связи с 25-летием Содружества.

-Считаем, что документ получился сбалансированным и содержательным. В нем дана объективная оценка исторической роли Содружества. СНГ в период масштабных геополитических перемен сыграло свою положительную роль после распада Советского Союза. Это помогло нашим народам сохранить тесные дружественные связи, несмотря на известные проблемы. Положительная роль СНГ очевидна, - цитирует президента «Интерфакс».

Он добавил, что добрососедские отношения между новыми суверенными государствами в рамках СНГ строятся «на принципах доверия, равноправия, учета интересов друг друга, несмотря на сбои, в том числе трагического характера».