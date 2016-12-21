Путин рассказал о «подушке безопасности» свыше 2,5 трлн рублей к концу 2018 года

Выступая перед депутатами Госдумы РФ и сенаторами, президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что траты из Резервного фонда и Фонда национального благосостояния в годы кризиса оказались меньшими, чем предполагалось ранее.

- Из Резервного фонда мы истратили, по-моему, триллион целый. А Фонд национального благосостояния, он, слава богу, у нас держится на прежнем уровне, - цитирует Путина ТАСС.

По словам главы государства, планировалось, что в качестве финансовой «подушки безопасности» к концу 2018 года в резерве останутся от 2,2 до 2,5 триллиона рублей, но сейчас выясняется, что останется значительно больше.

- На данный момент у нас зарезервировано 6,6 триллиона рублей, - отметил российский лидер.

Путин отметил также увеличение золотовалютных резервов.

- Действительно, деньги есть, больше того – резервы подросли начиная с этого года, у нас в начале были золотовалютные резервы Центрального банка, по-моему, в районе 368 миллиардов долларов, а сейчас они почти 385,4 миллиарда долларов, - отметил президент РФ.

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