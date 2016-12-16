Путин рассказал о переговорах с Абэ

Президент России Владимир Путин обсудил с японским премьер-министром Синдзо Абэ возможность заключения мирного договора и перспективы сотрудничества в экономике.

- Мы вчера в Нагато провели обстоятельные переговоры с премьер-министром, в ходе которых обсудили состояние всего комплекса российско-японских отношений, в том числе и вопросы политического характера, возможность заключения мирного договора, — сказал Путин, отметив, что экономическое сотрудничество между странами поможет создать фундамент, необходимый для налаживания партнерских отношений.

В свою очередь Синдзо Абэ заявил, что за последние семь месяцев Москва и Токио наметили план совместной работы, включающий в себя восемь пунктов о дальнейшем развитии взаимоотношений, в том числе в сфере энергетики, экономики, инфраструктуры. Об этом сообщает "РИА Новости".