Путин рассказал о переговорах с Абэ

Президент России Владимир Путин обсудил с японским премьер-министром Синдзо Абэ возможность заключения мирного договора и перспективы сотрудничества в экономике.

- Мы вчера в Нагато провели обстоятельные переговоры с премьер-министром, в ходе которых обсудили состояние всего комплекса российско-японских отношений, в том числе и вопросы политического характера, возможность заключения мирного договора, — сказал Путин, отметив, что экономическое сотрудничество между странами поможет создать фундамент, необходимый для налаживания партнерских отношений.

В свою очередь Синдзо Абэ заявил, что за последние семь месяцев Москва и Токио наметили план совместной работы, включающий в себя восемь пунктов о дальнейшем развитии взаимоотношений, в том числе в сфере энергетики, экономики, инфраструктуры. Об этом сообщает "РИА Новости".

Новости по теме
Теги:
События: переговоры
Следующая новость Посол РФ объяснил главе Джонсону смысл эвакуации боевиков из Алеппо

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО