Путин рассказал об отношениях РФ и Турции

Президент РФ Владимир Путин заявил о быстром темпе восстановления связи между РФ и Турцией.

- Мы очень рады, что наши межгосударственные связи восстанавливаются достаточно быстрыми темпами, - сказал Путин в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По его словам, власти РФ и Турции активно работают над тем, чтобы российско-турецкие связи вышли на достойный уровень.

Говоря о взаимодействии в экономике, Путин отметил, что продолжается инвестиционное сотрудничество двух стран и реализация крупных проектов. Кроме того, Путин отметил доверительную и эффективную работу военных ведомств РФ и Турции по Сирии. Об этом сообщает ТАСС.