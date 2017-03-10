Путин рассказал об отношениях РФ и Турции

Президент РФ Владимир Путин заявил о быстром темпе восстановления связи между РФ и Турцией.

- Мы очень рады, что наши межгосударственные связи восстанавливаются достаточно быстрыми темпами, - сказал Путин в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По его словам, власти РФ и Турции активно работают над тем, чтобы российско-турецкие связи вышли на достойный уровень.

Говоря о взаимодействии в экономике, Путин отметил, что продолжается инвестиционное сотрудничество двух стран и реализация крупных проектов. Кроме того, Путин отметил доверительную и эффективную работу военных ведомств РФ и Турции по Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

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