Путин рассказал об оптимальных ценах на нефть на мировом рынке

Выступая на итоговой в 2016 году «большой» пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика приспособилась к нынешним ценам на энергоносители.

По словам главы государства, полученные в экономике результаты оказались лучше, чем прогнозировались, хотя цена на нефть была ниже, чем ожидалось, несмотря на то что в бюджет закладывалась цена в 50 долларов за баррель, а она опустилась до 40 долларов.

Путин выразил уверенность в том, что во второй половине 2017 года излишки нефти с рынка уйдут, и цены на нее стабилизируются на нынешнем уровне, то есть на уровне 50-55 долларов за баррель.

Российский лидер заявил, что рост в 10 долларов в цене нефти означает дополнительно 1,75 триллиона рублей для бюджета и 750 миллиардов рублей для нефтяных компаний России.

Россия будет соблюдать взятые на себя обязательства по сокращению добычи нефти, тем более что плановое сокращение объемов добычи не повлияет на экономику государства, - подчеркнул Путин.