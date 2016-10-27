Путин рассказал об обещании Обамы развести террористов и оппозицию в Сирии за неделю

Президент России Владимир Путин подтвердил, что Барак Обама обещал ему лично за неделю развести террористов и оппозицию в Сирии. С таким заявлением глава государства выступил на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Канадский политолог Петр Дуткевич попросил Путина подтвердить или опровергнуть информацию о его разговоре с Обамой в Китае и обещаниях, данных США России по сирийскому урегулированию.

"Мне не нужно разговор с Обамой вспоминать, я его не забывал, это важный очень разговор. Там действительно речь шла о том, чтобы прекратить работу российской и сирийской авиации по нанесению ударов по объектам террористов в Алеппо до разделения так называемой здоровой части оппозиции от Джебхат-ан-Нусра", - сказал Путин.

Он сообщил, что США также признали необходимость разведения этих террористов и оппозиции и заверили Россию, что сделают это. Президент России не стал пересказывать деталей той беседы, сославшись на то, что была доверительная часть разговора, сообщает ТАСС.

«Джебхат-ан-Нусра» - террористическая организация, запрещенная в России.