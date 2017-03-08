Путин рассказал о колоссальном успехе программы по улучшению демографии

Путин рассказал о колоссальном успехе программы по улучшению демографии Реализация в России программы строительства перинатальных центров произвела колоссальный успех, заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, в последние годы удалось сдвинуть демографическую ситуацию в положительную сторону.

Президент отметил, что по итогам прошлого года показатели немножко снизились, но тренд демографический все равно остается позитивным.

- В этом плане мы выгодно отличаемся от многих других так называемых развитых стран, особенно в Европе, где негативные демографические тенденции сохраняются, - приводит «Интерфакс» слова Путина.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение», по данным главы РФ, уже построено 75 перинатальных центров и до конца текущего года планируется открыть еще 19.

- Результат очень хороший, если не сказать блестящий: в некоторых регионах материнская смертность упала до ноля, - сказал Путин, добавив, что младенческая смертность в России сейчас ниже, чем в Европе.

Кроме того, президент сообщил, что на программу развития перинатальных центров из разных источников планируется направить в общей сложности 83 миллиарда рублей.

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