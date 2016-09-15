Путин рассказал об инвестициях в транспортный переход в Крым

Президент России Владимир Путин заявил, что на транспортный переход в Крым было выделено порядка 18 миллиардов рублей.

- Транспортный переход с самого начала эксплуатации должен действовать как единый слаженный механизм, обеспечивать быстрое и бесперебойное сообщение с Крымом, - цитирует Путина «Интерфакс». Сегодня в Керчи проходит заседание президиума Госсовета.

По словам главы государства, он поручил премьеру РФ осмотреть внимательно, как идут работы в этом направдении.

- Напомню, в этом году мы добавили на дорожное строительство в Крыму дополнительно 5 млрд рублей, всего 18 млрд рублей получилось по году, - отметил российский лидер.

Путин добавил, что средства, выделенные на эти цели – очень солидные, однако «дело уже не в объемах, а в том, как осваиваются эти ресурсы».

Президент заключил, что власти должны также обеспечить всю сопутствующую инфраструктуру как со стороны Краснодарского края, так и на территории Крыма.