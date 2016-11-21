Путин рассказал о готовности России заморозить добычу нефти
Россия готова заморозить добычу нефти на нынешнем уровне и это не причинит ущерб ее энергетическому сектору. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС.
Российский лидер отметил, что внутри ОПЕК были противоречия относительно заморозки нефтедобычи, но в настоящее время они практически устранены и «острых вопросов» не осталось. По его мнению, вероятность того, что страны ОПЕК в итоге договорятся, велика.
Путин также заверил, что Россия выполнит все, что от нее ожидают партнеры по организации, сообщает «Экономика сегодня».
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