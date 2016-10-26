Путин рассчитывает на 14 млн туристов в год благодаря открытию Керченского моста

Выступая на региональном «Форуме действий» Общероссийского народного фронта, президент РФ Владимир Путин заявил, что введение в строй Керченского моста позволит перевозить по нему в год примерно 14 миллионов туристов и 13 миллионов транспортных средств.

- По предварительным расчетам, этот мостовой переход, а там же еще поезда будут ходить в обе стороны – это 14 миллионов туристов и где-то до 13 миллионов транспортных средств может проходить, - цитирует Путина ТАСС.

Глава государства пообещал помочь малому и среднему бизнесу в поиске финансирования на программы развития придорожной инфраструктуры.

- Вполне возможно было бы предусмотреть и дополнительные субсидии на реализацию этих проектов, только нужно понять по объему и направления. Если мы подойдем к этому, чтобы эти деньги не растворились неизвестно куда, а шли бы на конкретные проекты. Сделайте такую программку, а я постараюсь помочь с организацией финансирования, источники поищем, - подчеркнул президент РФ.

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