Путин распорядился внести индексацию пенсий в федеральный бюджет 2017 года

Выступая на совещании по социально-экономическим вопросам, президент РФ Владимир Путин отдал распоряжение правительству внести в федеральный бюджет на 2017 год расходы по индексации пенсий.

- Нужно поддержать людей старшего поколения и социально уязвимых граждан, заложить ресурсы на единовременную выплату пенсионерам, о чем мы с вами договорились, а также на индексацию пенсий по фактической инфляции этого года, предусмотреть федеральные социальные доплаты к пенсиям, - цитирует Путина ТАСС.

Глава государства призвал также сделать меры социальной поддержки более адресными, исходить из принципов нуждаемости, а также потребовал добиться безусловного выполнения социальных обязательств перед гражданами страны.

- В будущем году необходимо добиться безусловного выполнения социальных обязательств. Все гарантии для граждан России в этой сфере должны быть обеспечены, - заявил Путин.

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