Путин распорядился на сутки продлить гуманитарную паузу в сирийском Алеппо

Президент РФ и Верховный главнокомандующий ВС Владимир Путин отдал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу продлить на одни сутки гуманитарную паузу в сирийском Алеппо.

- По поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Владимировича Путина принято решение о продлении гуманитарной паузы на сутки. Продление гуманитарной паузы в Алеппо поддержано руководством Сирийской Арабской Республики, - цитирует Шойгу ТАСС.

Ранее сообщалось, что гуманитарная пауза в Алеппо началась 20 октября в 8:00 по московскому времени. Предполагалось, что она продлится до 16:00, затем поступило предложение продлить ее до 19:00.

В заявлении командования правительственной армии Сирии говорится, что в некоторых кварталах террористы препятствуют выходу мирного населения, захватывают граждан в заложники и даже открывают огонь по пешим колоннам. В частности, в ночные часы подверглись обстрелам из минометов три жилых квартала - Машарика, Сейф- эд-Давля и Ашрафия.

По сообщениям местных СМИ, командование сирийской армии призвало боевиков воспользоваться амнистией и прекратить сопротивление.