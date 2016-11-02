Путин распорядился разобраться с финансированием фонда «Талант и успех»

Президент РФ Владимир Путин распорядился проверить деятельность фонда «Талант и успех», который был создан для выявления и дальнейшей поддержки одаренных детей.

Таким образом глава государства отреагировал на выступление главы Счетной палаты РФ Татьяны Голиковой о том, что в 2016 году фонду было выделено 384 миллиона рублей, а он израсходовал всего 15 процентов от этих средств.

По словам Голиковой, несмотря на такие внушительные вложения, дальнейшая судьба талантливой молодежи после окончания ими высших учебных заведений никем и никак не отслеживается.

- Я попрошу внимательнее отнестись. Три сотни миллионов забрали, а используется 15 процентов. Либо все-таки работать на развитие должным образом, либо столько денег не нужно, и тогда на другие цели их направить; есть куда эти деньги направить, социальные, - цитирует ТАСС выступление Путина на совещании с членами правительства.

По словам главы администрации президента Антона Вайно, для фонда «Талант и успех», в рамках которого действует образовательный центр «Сириус» в Сочи, создаются условия, чтобы к 2019 году выйти на его финансирование без государственного участия.

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Места: Россия
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