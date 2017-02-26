Путин распорядился провести в Петербурге Ассамблею Межпарламентского союза
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение провести с 14 по 18 октября 2017 года 137-ю Ассамблею Межпарламентского союза в Петербурге.
Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации. Президент поручил создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятия. В качестве сопредседателей в него войдут спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиено и Вячеслав Володин.
Владимир Путин призвал МВД России обеспечить необходимые меры безопасности по охране общественного порядка в местах размещения и пребывания участников и гостей Ассамблеи. МИД РФ обязали выдать визы иностранным участникам, говорится в документе.
Следующая новость Америка рассмотрит вопрос членства в Совете ООН по правам человека
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии