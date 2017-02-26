Путин распорядился провести в Петербурге Ассамблею Межпарламентского союза

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение провести с 14 по 18 октября 2017 года 137-ю Ассамблею Межпарламентского союза в Петербурге.

Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации. Президент поручил создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятия. В качестве сопредседателей в него войдут спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиено и Вячеслав Володин.

Владимир Путин призвал МВД России обеспечить необходимые меры безопасности по охране общественного порядка в местах размещения и пребывания участников и гостей Ассамблеи. МИД РФ обязали выдать визы иностранным участникам, говорится в документе.