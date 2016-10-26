Путин распорядился продолжать развивать промышленное производство в Крыму

Выступая на региональном «Форуме действий» Общероссийского народного фронта в Ялте, президент РФ Владимир Путин выразил удовлетворение тем, какими темпами развивается промышленное производство в Крыму, но при этом призвал не останавливаться на достигнутом.

Таким образом глава государства отреагировал на выступление директора одного из предприятий о том, что благодаря поручению президента РФ рост производства в Крыму составил 30 процентов по сравнению с показателями 2015 года.

- В чем заключалось мое поручение – загрузить предприятия Крыма и Севастополя, и из того что вы сейчас сказали, я делаю вывод, что мое поручение в целом исполнено. Однако нужно заниматься и дальнейшим развитием предприятий, переоснащать их, готовить кадры, искать рынки для продукции. Эта работа, конечно, будет продолжена, без всяких сомнений, - цитирует Путина ТАСС.

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Места: Россия, Крым
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