Путин распорядился помочь погорельцам в Сибири
Президент России Владимир Путин отдал распоряжение об оказании всей необходимой помощи гражданам, пострадавшим в результате природных пожаров в Сибири.
О текущей ситуации в регионе президент узнал от главы МЧС Владимира Пучкова, а также от местного руководства, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Путин сделал акцент на главной задаче – оказании помощи погорельцам.
Песков добавил, что материальная помощь тем, кого пожары оставили без крова, будет предоставлена из резервного фонда правительства, сообщает ТАСС.
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