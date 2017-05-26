Путин распорядился помочь погорельцам в Сибири

Президент России Владимир Путин отдал распоряжение об оказании всей необходимой помощи гражданам, пострадавшим в результате природных пожаров в Сибири.

О текущей ситуации в регионе президент узнал от главы МЧС Владимира Пучкова, а также от местного руководства, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Путин сделал акцент на главной задаче – оказании помощи погорельцам.

Песков добавил, что материальная помощь тем, кого пожары оставили без крова, будет предоставлена из резервного фонда правительства, сообщает ТАСС.