Путин раскрыл обстоятельства своего крещения
Президент РФ Владимир Путин в фильме "Патриарх" рассказал, как отец нынешнего патриарха крестил его в 1952 году.
– Крестили меня втайне от отца, он был членом КПСС. Не знаю, насколько эта тайна была действительно серьезной, но так, во всяком случае, мне говорили, когда я уже подрос, – рассказал Путин. Глава государства был крещен в Преображенском соборе города Ленинграда. О том, что президента крестил отец нынешнего главы РПЦ они узнали случайно из разговора, сообщает "Интерфакс".
Ранее Владимир Путин рассказал, что советы патриарха Кирилла имеют для него большое значение. Президент, однако, отметил, что не всегда согласен с позицией главы РПЦ.
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