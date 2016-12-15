Путин провел телефонную беседу с Эрдоганом
Президент России Владимир Путин пообщался по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Таийпом Эрдоганом, обсудив ситуацию в Сирии.
Лидеры двух стран побеседовали на тему происходящего в Алеппо. Они пришли к выводу о необходимости наращивания совместных усилий, направленных на улучшение гуманитарной обстановки, а также содействие запуску реального политического процесса в САР, сообщается на сайте Кремля.
Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили актуальные вопросы российско-турецкого сотрудничества, в том числе в сфере энергетики.
Российский лидер еще раз выразил президенту Турции соболезнования в связи с гибелью людей в результате теракта в Стамбуле.
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