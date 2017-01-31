Путин провел кадровые перестановки в Кремле
Президент России Владимир Путин сменил начальника Управления по общественным проектам.
Согласно его указам, от этой должности освобожден Павел Зенькович. Вместо него Управление возглавит Сергей Новиков, сообщается на сайте Кремля.
По сведениям СМИ, Зенькович может перейти в Минобрнауки, где займет пост заместителя главы ведомства Ольги Васильевой.
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