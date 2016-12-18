19 декабря президент РФ Владимир Путин проведет встречу с членами правительства для подведения итогов года.

Традиционная встреча состоится в Доме Правительства, сообщает "Интерфакс". Ожидается, что президент поздравит кабинет министров с наступающим новым годом. Участники совещания поделятся информацией об итогах работы различных ведомств.

Министры и президент страны обсудят социальные и экономические вопросы. Кроме того, будут затронуты задачи на ближайшее будущее. 19 декабря у Владимира Путина также назначена встреча с представителями российских деловых кругов.