Путин проведет встречу с членами правительства
19 декабря президент РФ Владимир Путин проведет встречу с членами правительства для подведения итогов года.
Традиционная встреча состоится в Доме Правительства, сообщает "Интерфакс". Ожидается, что президент поздравит кабинет министров с наступающим новым годом. Участники совещания поделятся информацией об итогах работы различных ведомств.
Министры и президент страны обсудят социальные и экономические вопросы. Кроме того, будут затронуты задачи на ближайшее будущее. 19 декабря у Владимира Путина также назначена встреча с представителями российских деловых кругов.
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