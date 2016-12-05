Путин проведет в Миассе совещание с членами Совбеза РФ «по закрытой тематике»

По время визита в Челябинскую область президент РФ Владимир Путин посетит Государственный ракетный центр в Миассе, после чего проведет «закрытое совещание» с постоянными членами Совета Безопасности РФ. Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

- Сначала президент прилетит в город Миасс, где посетит Государственный ракетный центр имени академика Макеева, это будет закрытая программа. Также по закрытой тематике глава государства проведет заседание постоянного совещания Совета Безопасности. Это связано со спецификой деятельности этого предприятия, - цитирует Пескова ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента РФ, затем Путин отправится в Челябинск, где посетит ООО «Этерно» и встретится с рабочими предприятия.