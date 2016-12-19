Путин проведет экстренное совещание после нападения на посла РФ в Анкаре
Президент РФ Владимир Путин проинформирован о нападении на чрезвычайного и полномочного посла РФ в Турции Андрея Карлова и его ранении. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.
- Президенту доложено. Проверяем информацию. Президент планирует заслушать министра иностранных дел и руководителей спецслужб, — цитирует Пескова РИА «Новости».
Вместе с тем в МИД опровергли информацию о том, что Карлов был госпитализирован. Дипломату пытаются оказать помощь на месте.
Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина, ворвавшийся на открытие фотовыставки в Анкаре, ранил нескольких человек, а потом был убит в перестрелке с правоохранительными органами.
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