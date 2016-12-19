Путин проведет экстренное совещание после нападения на посла РФ в Анкаре

Президент РФ Владимир Путин проинформирован о нападении на чрезвычайного и полномочного посла РФ в Турции Андрея Карлова и его ранении. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

- Президенту доложено. Проверяем информацию. Президент планирует заслушать министра иностранных дел и руководителей спецслужб, — цитирует Пескова РИА «Новости».

Вместе с тем в МИД опровергли информацию о том, что Карлов был госпитализирован. Дипломату пытаются оказать помощь на месте.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина, ворвавшийся на открытие фотовыставки в Анкаре, ранил нескольких человек, а потом был убит в перестрелке с правоохранительными органами.