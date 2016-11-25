Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию 22 декабря
В пресс-службе администрации президента РФ подтвердили, что глава государства Владимир Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию 22 декабря.
«Дата окончания аккредитации представителей СМИ – 17:00 9 декабря 2016 года», – цитирует сообщение пресс-службы РИА «ФедералПресс».
В пресс-конференции смогут принять участие российские СМИ, которые имеют регистрацию в Роскомнадзоре, а также иностранные журналисты, аккредитованные при МИД РФ.
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