В пресс-службе администрации президента РФ подтвердили, что глава государства Владимир Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию 22 декабря.

«Дата окончания аккредитации представителей СМИ – 17:00 9 декабря 2016 года», – цитирует сообщение пресс-службы РИА «ФедералПресс».

В пресс-конференции смогут принять участие российские СМИ, которые имеют регистрацию в Роскомнадзоре, а также иностранные журналисты, аккредитованные при МИД РФ.