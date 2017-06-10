Путин прокомментировал слова режиссера Стоуна о желании быть царем

Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что не нужно стремиться к абсолютной власти и «быть царем», главное - правильно распорядиться имеющимися полномочиями.

Стоун заявил: «У вас есть полная власть. Они говорят, вы хотите стать царем». В ответ на данную реплику российский президент ответил: «Вопрос в том, чтобы распорядиться хотя бы той властью, которая у тебя есть. Распорядиться правильно».

Четырехсерийный фильм «Интервью с Путиным» выйдет в эфир 12-15 июня, пишет РИА Новости.

Героями фильмов Стоуна становились президент Ричард Никсон, Джон Кеннеди, Джордж Буш-младший. Последняя работа режиссера была посвящена экс-агенту спецслужб США Эдварду Сноудену.