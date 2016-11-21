Путин прокомментировал арест экс-министра Улюкаева

Президент России Владимир Путин прокомментировал арест бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, назвав его «печальным фактом». «

Но я бы хотел сказать только, что мы и дальше будем проводить работу, связанную с тем, что нетерпимо будем относиться к любым проявлениям подобного рода», - цитирует главу государства РИА «Новости». По мнению Путина, действия правоохранительных органов в данному случае только укрепляют деловой климат России.

Президент подчеркнул, что закон будет применяться одинаково ко всем, независимо от служебного положения кого бы то ни было. Он добавил, что об этом «все должны знать, и наши партнеры и внутри страны».

Улюкаев обвиняется в получении взятки в крупном размере. В настоящее время он находится под домашним арестом. С поста главы МЭР уволен в связи с утратой доверия.

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Теги:
Места: Россия
Организации: МЭР
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