Путин произвел очередные кадровые перестановки

Указами президента РФ Владимира Путина произведен ряд кадровых перестановок - в частности сменилось руководство Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, назначены новый заместитель министра обороны и руководитель Управления президента по общественным проектам.

Возглавлявший ФС ВТС Александр Фомин теперь будет работать в Министерстве обороны заместителем министра. А новым директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству будет Дмитрий Шугаев - до последнего времени он работал заместителем гендиректора государственной корпорации «Ростех» по внешнеэкономической деятельности, - сообщает «Российская газета».

Также Владимир Путин освободил Павла Зеньковича от должности начальника Управления президента по общественным проектам. Новым руководителем этого кремлевского подразделения стал Сергей Новиков.

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