Путин прогнозирует рост зарплат врачей до 200 процентов

Президент России Владимир Путин прогнозирует к 2018 году рост зарплат врачей до 200 процентов.

По его словам, в 2018 году уровень зарплат врачей увеличится до 200 процентов от средней по региону, а у младшего и среднего персонала рост зарплат составит 100 процентов.

- Я исхожу из того, что нам удастся достичь этих показателей, - сказал Путин во время беседы с сотрудницами перинатального центра в Брянске.

Путин также остался доволен использованием техники и оборудования, отметив, что в российских медицинских учреждениях 60 процентов оборудования производства РФ. Об этом сообщает ТАСС.