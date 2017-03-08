Путин прогнозирует рост зарплат врачей до 200 процентов
Президент России Владимир Путин прогнозирует к 2018 году рост зарплат врачей до 200 процентов.
По его словам, в 2018 году уровень зарплат врачей увеличится до 200 процентов от средней по региону, а у младшего и среднего персонала рост зарплат составит 100 процентов.
- Я исхожу из того, что нам удастся достичь этих показателей, - сказал Путин во время беседы с сотрудницами перинатального центра в Брянске.
Путин также остался доволен использованием техники и оборудования, отметив, что в российских медицинских учреждениях 60 процентов оборудования производства РФ. Об этом сообщает ТАСС.
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