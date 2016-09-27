Путин призывает не спешить с увеличением экспорта зерна

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с министром сельского хозяйства Александром Ткачевым заявил, что РФ в своей экспортной политике должна учитывать конъюнктуру мирового рынка зерновых.

- Во-первых, мы при организации экспорта должны иметь в виду обеспечение, прежде всего, собственных интересов, собственных внутренних рынков - это и для кормов, и для продовольственного обеспечения хлебом населения. При всём растущем экспорте всё-таки задача обеспечения самой России - это задача номер один. Это первое. Второе - конъюнктура, - сказал Путин. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, цена зерна на рынке понизилась. Поэтому не стоит спешить с увеличением экспорта. Путин призывает власти работать на сельхозпроизводителя для удержания нужного уровня цен.

Глава Минсельхоза РФ отметил, что ожидается урожай на уровне 115 миллионов тонн. Речь идет о 2016 годе. Через 10-15 лет Россия, по его словам, может выйти на целевой уровень урожая в 150 миллионов тонн.

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