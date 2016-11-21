Путин призвал уважать выбор жителей Крыма

Президент РФ Владимир Путин считает, что мировому сообществу нужно уважать выбор жителей Крыма, а не пытаться подстраивать международное право под геополитические интересы.

- Я бы хотел спросить, что такое демократия? Демократия – это политика, основанная на воле народа. Как выясняется воля народа? В современном мире – с помощью голосования. Люди пришли, свыше 90 процентов, и свыше 90 процентов проголосовали за присоединение к России. Нужно уважать выбор людей. Не подстраивать каждый раз под свои геополитические интересы международное право и принципы демократии. У нас не было там никаких боевых действий, там никто не стрелял. Никто никого не убивал, — цитирует интервью Путина в фильме Оливера Стоуна «Украина в огне» РИА «Новости» со ссылкой на телеканал РЕН ТВ.

Премьера фильма «Украина в огне» состоится 21 ноября на телеканале РЕН ТВ в 17:00.