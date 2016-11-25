Путин призвал ускорить принятие законопроекта по бездомным животным
Президент России Владимир Путин отметил, что в России отсутствуют нормы и правила обращения с бездомными животными и призвал ускорить их разработку.
Глава государства пояснил, что такие животные являются неотъемлемой частью экосферы городов. По его словам, неурегулированность данной сферы может обернуться ухудшением санитарной ситуации. Кроме того, в отдельных случаях, отсутствие норм и правил приводит жестокому обращению с животными, отметил Путин.
Он вспомнил, что законопроект, касающийся бездомных животных, прорабатывался в парламенте, но пока остается без движения. «Давайте обсудим, как продвинуть и эту инициативу, как оформить цивилизованный порядок обращения с животными», - цитирует президента РИА «Новости».
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