Путин призвал ускорить принятие законопроекта по бездомным животным

Президент России Владимир Путин отметил, что в России отсутствуют нормы и правила обращения с бездомными животными и призвал ускорить их разработку.

Глава государства пояснил, что такие животные являются неотъемлемой частью экосферы городов. По его словам, неурегулированность данной сферы может обернуться ухудшением санитарной ситуации. Кроме того, в отдельных случаях, отсутствие норм и правил приводит жестокому обращению с животными, отметил Путин.

Он вспомнил, что законопроект, касающийся бездомных животных, прорабатывался в парламенте, но пока остается без движения. «Давайте обсудим, как продвинуть и эту инициативу, как оформить цивилизованный порядок обращения с животными», - цитирует президента РИА «Новости».