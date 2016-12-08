Путин призвал ужесточить борьбу с экстремизмом в социальных сетях

Выступая на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что государству необходимо ужесточить борьбу с проявлениями экстремизма в социальных сетях.

- Социальные сети все чаще и чаще используются именно для экстремистской деятельности, и у государства возникает естественное и законное желание противоборствовать, противостоять этому, - цитирует Путина ТАСС.

Таким образом глава государства отреагировал на прозвучавшую жалобу об уголовном преследовании за перепост каких-либо запрещенных материалов.

- У нас, вон, в ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) вербуют со всей страны, до сих пор стараются уехать воевать на Ближнем Востоке. Или собирают людей на массовые явно незаконные экстремистские мероприятия, какие-нибудь ксенофобские, националистические, какие угодно другие, - подчеркнул российский лидер.

Вместе с тем президент РФ призвал тщательно разбираться в каждом конкретном случае.

- Естественно, под эту сурдинку нельзя подводить все что ни попадя, с этим точно совершенно надо аккуратненько разобраться, - заключил Путин.

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