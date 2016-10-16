Путин призвал страны БРИКС вести бизнес в России
Российский президент Владимир Путин на саммите стран БРИКС в Индии пригласил коллег вести бизнес в РФ.
– Бизнес играет ключевую роль в решении стоящих перед странами БРИКС задач по обеспечению устойчивого развития и ускорения экономического роста, – сказал Путин. По его словам, деловой совет является важным механизмом укрепления партнерства стран, сообщает Российская газета.
Путин также отметил, что в потребительский рынок БРИКС вовлечено три миллиарда человек. По его словам, Москва намерена работать на сближение со странами группы.
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