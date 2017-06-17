Путин призвал не создавать «тепличные условия» на выборах губернаторов
Российский президент Владимир Путин заявил, что не нужно создавать «тепличные условия» на губернаторских выборах.
В программе «Вести в субботу» глава государства сказал: «Не нужно никому создавать тепличных условий. Все должно развиваться естественным путем».
Путин пожелал кандидатам «работать с полной отдачей». Он также предложил выдвиженцам отдавать часть подписей оппозиции, если ей не хватает их. Такой подход, по его мнению, позволит принимать взвешенные решения, выслушав разные точки зрения.
Губернаторские выборы состоятся 10 сентября в Единый день голосования. Голосование пройдет в 16 субъектах РФ, пишет РБК.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии