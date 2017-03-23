Путин призвал следователей самым тщательным образом проверять факты коррупции

Выступая на церемонии представления офицеров, назначенных на высшие командные должности, президент РФ Владимир Путин заявил, что общество ждет от Генеральной прокуратуры и Следственного комитета более эффективной работы.

- Действенной защиты своих прав и законных интересов, обеспечения общественного порядка наши граждане ждут от органов внутренних дел. Важно повышать раскрываемость преступлений, жестко противодействовать любым проявлениям экстремизма, - цитирует Путина ТАСС.

Глава государства обратился к следователям прокуратуры, призвав их пресекать любые нарушения трудового и социального законодательства, защищать права несовершеннолетних и пенсионеров, уязвимых категорий граждан.

Ключевой задачей для Следственного комитета Путин назвал «формирование добротной доказательной базы, внедрение современных криминалистических средств».

- Особенно тщательно следует подходить к сбору доказательств по так называемым латентным преступлениям, в том числе коррупционной направленности, - подчеркнул российский лидер.