Путин призвал к решительной борьбе с терроризмом в Афганистане

Российский президент Владимир Путин обратил внимание на проблему терроризма в Афганистане и отметил, что стране необходимо оказать помощь в борьбе с боевиками. Также российский лидер отметил, что в государстве имеются масштабные проблемы с наркоторговлей.

– Необходимы решительные действия, чтобы помочь этой стране справиться с такими вызовами и угрозами, как терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков, – сказал Путин. Заявление прозвучало в преддверии саммита БРИКС, который пройдет в Индии с 15 по 16 октября, сообщает ТАСС.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Индия едины в стремлении помочь Афганистану. Вместе с тем, президент РФ признает, что ситуация в Центральной Азии остается напряженной.