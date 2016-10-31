Путин призвал противодействовать экстремизму на национальной почве

Выступая на заседании Совета по межнациональным отношениям в Астрахани, президент РФ Владимир Путин заявил, что в последние годы Россия успешно противостоит терроризму и экстремизму, однако это не повод для самоуспокоенности, так как необходимо постоянно заниматься вопросами укрепления межэтнических связей.

- В современном мире нарастают тенденции размывания традиционных ценностей и разжигаются межэтнические и межрелигиозные розни, противоречия. Мы, безусловно, должны и будем противостоять этим разрушительным тенденциям, - цитирует Путина ТАСС.

Глава государства призвал все уровни власти и общественные объединения принять участие в работе по укреплению межнациональных отношений в РФ, а также потребовал уделить больше внимания теме социальной и культурной адаптации мигрантов, определить ответственный за это федеральный орган.