Путин призвал прокуратуру защищать честный бизнес

Президент России Владимир Путин, выступая на торжественном заседании по случаю 295-летия отечественной прокуратуры, призвал ведомство защищать добросовестный бизнес.

Он заявил, что честные предприниматели, осуществляющие прозрачную деятельность, не должны подвергаться необоснованным проверкам и иному давлению, передает «Интерфакс».

Путин отметил, что в прошлом году прокуратура выявила 150 тысяч нарушений, в сфере государственного и муниципального контроля. Президент подчеркнул, что надзор за деятельностью контролирующих инстанций является актуальной задачей ведомства.

Глава государства также призвал прокуроров держать под контролем соблюдение трудового законодательства и прав заключенных.