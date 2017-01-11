Путин призвал прокуратуру защищать честный бизнес
Президент России Владимир Путин, выступая на торжественном заседании по случаю 295-летия отечественной прокуратуры, призвал ведомство защищать добросовестный бизнес.
Он заявил, что честные предприниматели, осуществляющие прозрачную деятельность, не должны подвергаться необоснованным проверкам и иному давлению, передает «Интерфакс».
Путин отметил, что в прошлом году прокуратура выявила 150 тысяч нарушений, в сфере государственного и муниципального контроля. Президент подчеркнул, что надзор за деятельностью контролирующих инстанций является актуальной задачей ведомства.
Глава государства также призвал прокуроров держать под контролем соблюдение трудового законодательства и прав заключенных.
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