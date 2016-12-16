Путин призвал прекратить «исторический пинг-понг» в отношении Курил

Президент РФ Владимир Путин призвал Японию прекратить играть в «исторический пинг-понг» по территориям южных Курил. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

По словам российского лидера, фундаментальные интересы и Японии, и России требуют окончательного, долгосрочного урегулирования.

Путин также подчеркнул, что решение территориальной проблемы не может быть достигнуто в короткие сроки, так как надо искать решение, отвечающее стратегическим интересам и России, и Японии.

Создание отдельной структуры по хозяйственной деятельности на Курильских островах поможет заключить межправсоглашение, а также поможет сформировать условия, которые позволили бы добиться окончательного решения по мирному договору, считает глава РФ. Об этом сообщает ТАСС.

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